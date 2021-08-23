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Kablo hırsızlarına suçüstü

Nevşehir'de tarihi caminin kütüphanesinden kablo çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı. Ekipler, şüphelileri aynı mahalledeki metruk bir binanın çatı katında kabloları yakarken suçüstü yakaladı.

AA23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:42 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:42
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Edinilen bilgiye göre, Camicedit Mahallesi'nde restorasyon çalışmaları süren Lale Devri eserlerinden Kurşunlu Camisi'nin kütüphanesinden, hafta sonu 50 metre kablo çalındı.

Görevlilerin ihbarı üzerine soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin A.G. ve Ö.İ. olduğunu belirledi.

Ekipler, şüphelileri aynı mahalledeki metruk bir binanın çatı katında kabloları yakarken suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G. ve Ö.İ, nöbetçe hakimlikçe "açıktan hırsızlık" suçundan tutuklandı.

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