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Kaçak 2 bin maske yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ve Çayırova ilçelerinde, izinsiz maske üretimi yapılan imalathanelere düzenlenen baskında, 2 bin cerrahi maske ele geçirildi.

DHA02 Nisan 2020 Perşembe 16:07 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 16:07
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nce koronavirüs salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak, bunları stoklayanlara yönelik operasyonlar sürdürülüyor. Darıca ve Çayırova ilçelerinde bulunan imalathanelere düzenlenen operasyonda, izin alınmadan üretildiği ve stoklandığı tespit edilen 2 bin cerrahi maske, cerrahi maske yapımında kullanılacak 6 bin kesilmiş kumaş ile cerrahi maske yapılabilecek malzemeler ele geçirildi. İmalathane sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

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