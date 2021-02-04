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Kaçak 6 milyon 400 bin makaron yakalandı

Manisa'da bir depoya düzenlenen baskında, gümrük kaçağı 6 milyon 400 bin adet makaron ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA04 Şubat 2021 Perşembe 17:14 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 17:14
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Manisa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde bir kargo firması adına kiralanmış depoya baskın yaptı. Depoda yapılan aramada, Türkiye'nin çeşitli illerine kargo ile gönderilmesi planlanan 6 milyon 400 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Baskında, 1 şüpheli ile şüphelilerle birlikte hareket ettiği değerlendirilen kargo firmasının acente sahibi, 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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