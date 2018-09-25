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Kaçak 60 paket nargile tütünü ele geçirildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında 60 paket nargile tütünü ele geçirildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 1 şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahısla ilgili yapılan incelemelerde 3 koli içerisinde 1 kilogram paketler halinde 60 paket nargile tütünü ele geçirildi.
 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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