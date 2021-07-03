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Kaçak avlanan 250 kilo inci kefali yakalandı

Van'da denetimde kaçak avlanan, 50 kilosu canlı 250 kilo inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tekrar suya bırakıldı.

DHA3 Temmuz 2021 Cumartesi 12:09 - Güncelleme: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 12:09
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Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan- 15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalinin korunması amacıyla yapılan denetimler sürdürülüyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Çevre ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerinin dün akşam Erciş'in Deliçay bölgesinde yaptıkları denetimlerde, 50 kilosu canlı 250 kilo inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar, ekipler tarafından tekrar suya bırakılırken, bölgede denetimlere devam ediliyor.

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