Kaçak diş laboratuvarı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, Pınar Mahallesi'ndeki kaçak laboratuvara operasyon düzenledi.

Adreste İl Sağlık Müdürlüğü personeliyle yapılan aramada, tıbbi cihazlar ile diş implantı ve protezi için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde ilaç yapma ve satma" ile "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.