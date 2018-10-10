Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kaçak elektronik sigara fabrikasına çevrilen eve operasyon

Ankara’da adeta kaçak elektronik sigara fabrikasına dönüştürülen eve operasyon düzenleyen polis, elektronik sigara üretiminde kullanılan 3 bin 657 aparat ve likit yapımında kullanılan 14 kilo 880 gram sıvı madde ele geçirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Çankaya ilçesinde bir evde kaçak elektronik sigara üretimi yapıldığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube ekipleri, yasal izinlerin alınmasının ardından eve operasyon düzenledi. 
 
Düzenlenen operasyonda evde 660 adet elektronik sigara likiti, 14 kilo 880 gram elektronik sigara likiti yapımında kullanılan sıvı, 425 adet boş sigara, 70 adet elektronik sigara üretiminde kullanılan likit aroması, 2 adet elektronik sigara likiti üretiminde moleküllerin karışımında kullanılan cihaz ve 2 bin 500 adet etiket olmak üzere toplam 3 bin 657 adet likit yapımında kullanılan aparat ele geçirildi. Evde bulunan İ.Ç.A. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinden sonra adliyeye sevk edilen İ.Ç.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hakkında ‘kanuna muhalefet suçundan’ yasal işlem yapıldığı öğrenildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Navarin Katliamı - Tarihte bugün 19 Ağustos 1921

Navarin Katliamı - Tarihte bugün 19 Ağustos 1921

İçine kutular yerleştirilen minibüs her yerde aranıyor

İçine kutular yerleştirilen minibüs her yerde aranıyor

Bu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın

Bu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın

İşte Suudi suikast timinin görüntüleri

İşte Suudi suikast timinin görüntüleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA