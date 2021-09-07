İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2021 Salı / 30 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2869
  • EURO
    9,844
  • ALTIN
    485.557
  • BIST100
    1474.72
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kaçak göçmen taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü, 15 yaralı
Güncel

Kaçak göçmen taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü, 15 yaralı

Van'ın Edremit ilçesinde alınan bilgiye göre düzensiz göçmenleri taşıyan Nadir Özdemir kontrolündeki aracın kaza yapması sonucu göçmenlerden 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

AA7 Eylül 2021 Salı 00:14 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 00:34
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Nadir Özdemir'in (43) kullandığı 06 CEV 566 plakalı kapalı kasa kamyonet, Gürpınar-Gevaş kara yolu üzerindeki Köprüler Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ve araçtaki yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 15 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis, jandarma, güvenlik korucuları, bekçi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Özdemir'in ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.