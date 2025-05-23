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Güncel

Kaçak kazı faciayla bitti! 2 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kuyuda kaçak kazı yaparken zehirlendiği iddia edilen 2 kişi hayatını kaybetti.

AA23 Mayıs 2025 Cuma 07:28 - Güncelleme:
Kaçak kazı faciayla bitti! 2 kişi hayatını kaybetti
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Mollafenari Mahallesi'nde makilik alanda kaçak kazı yapan kişilerden bazılarının zehirli gazdan etkilendiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, kuyuda hareketsiz yatan ve ilk incelemede zehirlenme bulguları saptanan Temel Sever ile Veysel Eroğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kuyuda bulunan gaz tahliye edildikten sonra ekipler, Sever ile Eroğlu'nun cansız bedenlerini kuyudan çıkardı.

Sever ile Eroğlu'nun cenazeleri, Gebze Adli Tıp Merkezi morguna kaldırıldı.

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