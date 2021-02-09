Kaçak kazı yapanlara suç üstü: 5 gözaltı

AA 09 Şubat 2021 Salı 14:33 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 14:33

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, inşaat halindeki iki katlı binanın bodrum katında kazı yapan 5 kişiyi yakaladı.

18 metre uzunluğundaki çukur içerisine itfaiye ekipleri yardımıyla giren polis, elektrik hattı çekilen alanda 2 kırıcı hilti, bir aydınlatma cihazı ele geçirdi.

5 şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.