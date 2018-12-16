Kaçak kazı yaparken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
- AA
Abdulvahap Tepesi mevkisinde daha önce definecilerin kazı yaptığı bölgeyi kontrol eden polis ekipleri, 4 metrelik çukur açarak kaçak kazı yapan Kadir A. ve Ahmet Y'yi suçüstü yakaladı.
Kazı malzemelerine el koyan polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kadir A. ve Ahmet Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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