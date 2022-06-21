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Güncel

Kaçak kazı yapılan evde bulundu! Roma dönemine ait olduğu tahmin ediliyor

İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen eserler bulundu.

AA21 Haziran 2022 Salı 02:40 - Güncelleme:
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Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Bergama ilçesinde Talatpaşa ve İnkılap mahallelerindeki 2 evde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda M.A.Ş. ve H.H'nın kaçak kazı yaptığını tespit etti.

Kazı bölgelerinde yapılan aramada, Roma dönemine ait yazıtlı mermer sütun ve figürler bulunan sütun tambur, 17 kırık çömlek parçası, mezar başlığı ile kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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