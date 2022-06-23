İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2022 Perşembe / 24 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,366
  • EURO
    18,3255
  • ALTIN
    1019.4
  • BIST100
    2543.21
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kaçak kazı yapılan kuyuda cansız bedenine ulaşıldı
Güncel

Kaçak kazı yapılan kuyuda cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen kişi, yaklaşık 10 metre derinlikteki çukurda ölü bulundu.

AA23 Haziran 2022 Perşembe 22:36 - Güncelleme:
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Murat Yazar (48), 21 Haziran'da ailesine define aramak için Karabel Geçidi Hitit Kaya mevkiine gideceğini söyledi.

Yazar'ın evine dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya kayıp ihbarı yaptı.

Bunun üzerine arama başlatan jandarma ekipleri, Yazar'ın cesedini Hitit Kaya mevkiinde yaklaşık 10 metre derinlikteki çukurun içinde buldu.

Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Yazar'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardında morga kaldırıldı.

Ekipler, olay yerindeki kazı malzemelerine el koyarken, çukurun kapatılması için çalışma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.