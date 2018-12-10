Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 kişi suçüstü yakaladı

Başakşehir'de bulunan tarihi mağaralara baskın düzenleyen polis, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 defineciyi suçüstü yakaladı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de bulunan tarihi mağara ve mezar odalarında defineciler tarafından kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
 
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Ziya Gökalp Mahallesi'nde antik döneminden kalma mağara ve mezar odası diye adlandırılan yere ani baskın düzenledi. Işık görülen ve jeneratör ile kazma seslerinin geldiği mağara ve mezar odasına düzenlenen baskında N.B., O.K., E.T. ve E.M. kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte, 1 jeneratör, 1 dalgıç pompa ile 15 metre su hortumu, 1 kazma, 1 kürek, 1 tırmık, 2 elektrik kablosu, 1 vantilatör ve çeşitli aletler ele geçirildi.
 
Şüpheliler emniyete getirilerek haklarından işlem yapıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi´nin kabul edilmesi - Tarihte bugün 10 Aralık 1948

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi´nin kabul edilmesi - Tarihte bugün 10 Aralık 1948

Spor tarihinin en ilginç cezaları!

Spor tarihinin en ilginç cezaları!

Yerli Cirit füzesine Mısır'dan talep

Yerli Cirit füzesine Mısır'dan talep

Çevik Kuvvet aksiyon filmlerini aratmadı!

Çevik Kuvvet aksiyon filmlerini aratmadı!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA