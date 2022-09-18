Kaçak kazılarda dronlu denetim dönemi

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kocaeli Müze Müdürlüğü ekipleri, sit alanları ve kaçak kazıların yoğun olduğu alanlarda yeni bir faaliyet başlattı. Özellikle kaçak kazıların yoğun olduğu saatlerde harekete geçen ekipler, dron ile havadan denetleme yapıyor. Denetlemeler neticesinde karşılaşılan şüpheli durumlar ise anında kolluk kuvvetlerine bildiriliyor. Kısa yoldan zengin olma hayali kuran ve bu yüzden kültürel alanları kazarak tahrip eden şahısların açtıkları çukurlar can kaybı riski oluşturuyor. Ekipler, dronlu denetimin yanı sıra açılan çukurları da kapatarak can güvenliği riskini ortadan kaldırıyor. Faaliyet çerçevesinde kültürel varlıkların tahribatının önüne geçilmesi hedefleniyor.

"KÜLTÜREL VARLIKLARIN TAHRİBATINI AZALTMAK İSTİYORUZ"

Amacın kültürel varlık tahribatının önüne geçmek olduğunu kaydeden Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, "Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzden aldığımız izinler çerçevesinde bölgemizde kaçak kazı yapılan alanları ve kaçak kazı yapan şahısları tespit etmek için müzemiz bünyesinde bir ekip kurduk. Ekibimiz, sit alanlarında ve kaçak kazı olayının yoğun olarak yaşandığı bölgelerde ve saatlerde dron kullanarak kültür varlıklarını tahrip eden kişileri veya şüpheli olayları tespit ederek, kolluk kuvvetlerine bilgi vermektedir. Ne yazık ki kulaktan dolma, kısa yoldan zengin olma hayaliyle birçok kültür varlığı bilinçsiz kişilerce tahrip edilmektedir. Bölgemizde kaçak kazılar sonucu arazide açılan 1 ila 6 metre arasında değişen çukurlar kapatılmadığı için can ve mal kaybı riski taşımaktadır. Biz tespit ettiğimiz kaçak kazı çukurlarını kapatıyoruz ancak kapattığımız çukurların defineciler tarafından tekrardan açıldığına şahit oluyoruz. Bu tür olayları azaltmak ve engellemek için teknolojiyi de kullanarak kültürel varlıklarının tahribatını azaltmayı hedefliyoruz" dedi.

"VATANDAŞLIK GÖREVİ OLDUĞUNU HATIRLATMAK İSTİYORUZ"

Kültürel mirasların korunabilmesi için vatandaşlara da önemli bir görev düştüğünü belirten Gedük, "Kültürel mirasın tahribatını engellemek için Kocaeli Valiliğimiz, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz koordinasyonunda hazırlamış olduğumuz eğitim faaliyetleri çerçevesinde okullara giderek, kültürel mirasın neden korunması gerektiğiyle ilgili eğitimler veriyoruz. Yapılan bu eğitim çalışmaları sayesinde bugünün çocuklarının gelecekte kültürel mirasın korunması konusunda daha hassas olacaklarına inanıyoruz. Çünkü bu konuda verilen eğitimlerin önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Vatandaşlarımızın bu gibi şüpheli durumlarla karşılaştıklarında kolluk kuvvetlerine veya müzemize bildirmelerini rica ediyoruz. Çünkü bunun yasal bir sorumluluğun dışında vatandaşlık görevi olduğunu hatırlatmak istiyoruz" diye konuştu.