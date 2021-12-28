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Kaçak kazıya suçüstü

Manisa'da sit alanı içerisinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

DHA28 Aralık 2021 Salı 09:20 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 09:20
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Akhisar ilçesi Harmandalı Mahallesi'ndeki sit alanı içerisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti.

İnceleme yapan ekipler, H.H.G., S.G., İ.Ö., V.N., S.D. ve Y.B.'nin kaçak kazı yaptığını tespit etti. Olay yerinde yapılan aramada 1 dedektör, 4 arama aparatı, 1 pil, 1 kulaklık aparatı, 2 kürek, 2 çapa, 1 keser, 1 murç, içerisine dedektör konulan 1 torba, 4 çift eldiven, 12 metrelik ip ele geçirildi.

Ayrıca tümülüs çevresinde yapılan kontrolde zeytinlik içerisinde 1 kazılmış mezar ve 1 üzeri toprakla yeni kapatılmış alan bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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