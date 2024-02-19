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Kaçak kazıya suçüstü!

Bursa'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli Jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA19 Şubat 2024 Pazartesi 00:41 - Güncelleme:
Kaçak kazıya suçüstü!
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Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamdibi Mahallesi'nde birinci derece sit alanı olan ve koruma alanı statüsünde bulunan kaya mezarında kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeyi takibe alan ekipler, düzenlenen operasyonda şüpheliler İ.G, T.Ö. ile E.D'yi suçüstü yakaladı.

Şüpheliler gözaltına alınırken, bölgede 2 kazma, 2 balyoz, halat, manivela çubuğu ve yaklaşık 7 kilogram kaya kırıcı toz ibareli madde ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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