İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2021 Çarşamba / 28 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0514
  • EURO
    8,5573
  • ALTIN
    416.249
  • BIST100
    1547.11
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kaçak kazıya suçüstü: Kadın heykeline el kondu
Güncel

Kaçak kazıya suçüstü: Kadın heykeline el kondu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, SİT alanında kaçak kazı yapan 7 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Yapılan aramada, şüphelilerin bulduğu kadın heykeline el konuldu. Şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından; '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.

DHA10 Şubat 2021 Çarşamba 17:37 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 17:37
ABONE OL

Belkıs Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dün gece geç saatlerde devriye görevi sırasında Samandöken Mahallesi'nde bulunan SİT alanında şüpheli bazı kişiler fark etti. Ekiplerin yaptığı kontrolde, 1600 yıllık olduğu tahmin edilen bir mezarda kaçak kazı yapıldığını belirledi. Mezarda bulunan 76 santim uzunluğunda 67 santim eninde bir kadın heykeli çıkardığı belirlenen 7 kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan M.K., H.D., M.K., F.K., S.K., N.K. ve A.K. sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Şüphelilerin bulduğu kadın heykeli ise Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından; '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.