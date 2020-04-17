Kaçak maske satışı yapan işyerine polis baskını

DHA 17 Nisan 2020 Cuma 15:23 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 15:23

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, Maltepe'de Bağlarbaşı Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir

İşyerinde sağlık maskesi satışı yapıldığı tespit edildi. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugün saat 11.30 sıralarında söz konusu adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 5 bin adet maske ele geçirildi. Maskelere İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlilerince el konulurken, işyeri sahibi Kürşat Y. hakkında TCK'nin 187. maddesi uyarınca "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde ilaç üretmek ve satmak" suçundan adli işlem ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı. İşyeri, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.