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Kaçak maske üretilen 4 iş yerine baskın yapıldı: kaya tuzlu 418 maske yakalandı

Çankırı'da polis, kaçak maske üretimi yapan 4 iş yerine baskın düzenledi. Operasyonda, içerisine kaya tuzu koyularak hazırlanan 418 maske ele geçirildi.

DHA27 Mart 2020 Cuma 17:04 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 17:04
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Çankırı'da polis ekipleri, kentte 4 ayrı iş yerinde kaçak maske üretildiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, belirlenen iş yerlerine baskın düzenledi. Baskında, içerisine kaya tuzu koyularak hazırlanan 418 kaçak maske ele geçirildi. Şüphelilerin, kaya tuzunu nefes alıp verirken rahatlattığı gerekçesiyle maskelerin içerisine koydukları belirlendi.

İş yerlerinde yapılan aramada, 3 kilogram kaya tuzu ile maske yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 618 bez parçası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, soruşturma devam ediyor.

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