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Kaçak sigara baskınında 2 kişi tutuklandı

İstanbul Bağcılar'da bir depoda kaçak sigara üretirken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklandı.

AA09 Haziran 2020 Salı 11:14 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 11:14
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, doğu illerinden çeşitli yöntemlerle İstanbul'a yüklü miktarda bandrolsüz tütün girişi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kaçak tütünün 2 kişi tarafından Bağcılar'a getirildiğini tespit etti.

Bağcılar'da bir depoya düzenlenen operasyonda şüpheli E.A. ve S.A. sigara imal makinesiyle kaçak sigara üretirken suçüstü yakalandı.

Adreste yapılan aramada 150 bin kaçak sigara, 200 kilogram bandrolsüz açık tütün ile 50 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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