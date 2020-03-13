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Kaçak sigaraya geçit yok!

Kars'ta jandarma, piyasa değeri 50 bin lira olan kaçak sigara ele geçirdi.

IHA13 Mart 2020 Cuma 16:27 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 16:27
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Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan çalışmalarda Digor İlçesi Sorguçkavak Köyü mevkiinde icra edilen Yol Kontrol ve Arama Faaliyetinde durdurulan bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında yapılan kontrolde, faturasız ve irsaliyesiz toplam bin 500 paket bandrolsüz elektronik sigara cihazında kullanılmak üzere üretilmiş, yaklaşık piyasa değeri 50.000 TL olan sigara ile 270 paket diğer markalarda olmak üzere toplam bin 770 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Her olayla ilgili olarak şüpheli iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelerden birisine 27 Nolu ÖTV kapsamında 24 bin 780 TL idari para cezası kesilirken, diğer şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açılamada, “Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.

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