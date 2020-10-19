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Kaçak silah imalathanesine baskın: 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da kaçak silah imalathanesine düzenlenen baskında 2 milyon 600 bin mermi çekirdeği ile çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirilirken gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerin imal ettikleri kurusıkı tabancaların namlularını açarak normal tabancaya dönüştürdükleri ve bazı markaların imitasyonlarını yaparak piyasa fiyatının altına sattıkları belirlendi.

AA19 Ekim 2020 Pazartesi 11:56 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 11:56
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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Ekim'de Başakşehir OSB Çevre Sanayi Sitesi'nde bulunan kaçak silah imalathanesine baskın düzenledi.

Adreste yapılan aramada 2 milyon 600 bin mermi çekirdeği, 1750 açık namlu, 1590 tabanca gövdesi, 1080 kapalı namlu, 650 kurusıkı fişeği, 13 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 18 sürgü, 280 şarjör, 9 CNC makinesi, enjeksiyon, kalıp döküm ve torna makinesi ile çok sayıda şarjör ve sürgü kalıbı ele geçirildi.

İmalathanede bulunan İ.C.Z. ve M.B. gözaltına alındı. Çalışmaların devamında konunun diğer şüphelisi olduğu belirlenen C.Z. de yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin imal ettikleri kurusıkı tabancaların namlularını açarak normal tabancaya dönüştürdükleri ve bazı markaların imitasyonlarını yaparak piyasa fiyatının altına sattıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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