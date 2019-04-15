Kaçak silah operasyonu: Dede ve 2 torunu gözaltına alındı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesinde S.Ö.'nün (79) evinde kaçak silah olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma S.Ö.'nün evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda 6 yivsiz av tüfeği, 13 kurusıkı ses tabancası, 18 kurusıkı tabanca şarjörü, 10 av tüfeği şarjörü, 11 yivsiz av tüfeği gövdesi, 4 yiv ve set açılmış tabanca namlusu ile 2 kurusıkı tabanca üst kapağı ele geçirildi. Silah ve malzemelere el konulurken, gözaltına alınan S.Ö. ve torunları B. Ö. ile M.E.Ö., savcının talimatı üzerine ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.