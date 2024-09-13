Kaçak sülükçülere baskın!

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Longoz Ormanlarının Mert Gölü'nde kaçak sülük avlandığı bilgisine ulaştı.

Ekipler ticari amaçla yasa dışı sülük topladığı iddia edilen 7 kişiyi tespit ederek suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yanında bulunan 131 sülüğe el konuldu.

İğneada Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesince izinsiz sülük topladıkları gerekçesiyle 7 kişiye, 2 milyon 709 bin 987 lira ceza uyguladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.