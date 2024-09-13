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Kaçak sülükçülere baskın!

Kırklareli'ndeki Longoz Ormanlarında izinsiz sülük topladığı gerekçesiyle suçüstü yakalanan 7 şüpheliye 2 milyon 709 bin 987 lira ceza uygulandı.

AA13 Eylül 2024 Cuma 09:17 - Güncelleme:
Kaçak sülükçülere baskın!
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Longoz Ormanlarının Mert Gölü'nde kaçak sülük avlandığı bilgisine ulaştı.

Ekipler ticari amaçla yasa dışı sülük topladığı iddia edilen 7 kişiyi tespit ederek suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yanında bulunan 131 sülüğe el konuldu.

İğneada Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesince izinsiz sülük topladıkları gerekçesiyle 7 kişiye, 2 milyon 709 bin 987 lira ceza uyguladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

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