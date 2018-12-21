Kaçak tütün satan kişiye 10 bin 515 lira ceza
Afyonkarahisar’da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde kaçak sigara ve tütün satan bir kişiye 10 bin 515 lira para cezası kesildi.
- İHA
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak sigara ve kıyılmış tütün satan yerlere yönelik İhsaniye İlçesi Döğer Beldesinde yapılan operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda; toplum sağlığına zararlı 24 kilo 940 gram kıyılmış tütün ve 5 adet tütün sarma makinesi ele geçirildi.
Yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılarak 10 bin 515 lira idari para cezası uygulandı.
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