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Kaçak tütün satan kişiye 10 bin 515 lira ceza

Afyonkarahisar’da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde kaçak sigara ve tütün satan bir kişiye 10 bin 515 lira para cezası kesildi.

  • İHA
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak sigara ve kıyılmış tütün satan yerlere yönelik İhsaniye İlçesi Döğer Beldesinde yapılan operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda; toplum sağlığına zararlı 24 kilo 940 gram kıyılmış tütün ve 5 adet tütün sarma makinesi ele geçirildi.
 
Yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılarak 10 bin 515 lira idari para cezası uygulandı.
 

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