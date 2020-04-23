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Kaçak üretilen 650 bin maskeye el konuldu

İstanbul'da kaçak üretilen 650 bin tıbbi maskeye el konuldu.

AA & DHA23 Nisan 2020 Perşembe 11:54 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 11:58
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Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, tulum, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.

Polis ekipleri, Cevizli Mahallesi’ndeki bir iş yerinde, piyasaya sürülmek üzere tıbbi maske depolandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, koliler içerisindeki 650 bin tıbbi maskeye el koydu.

İş yeri sahibine idari para cezası uygulanırken, adres zabıta ekiplerince mühürlendi.

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