Güncel

Kaçak yapıya geçit yok: Bodrum'da iskeleler kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak yapılan iskele yıkıldı, ön tarafında bulunan yüzer iskeleler kaldırıldı.

AA20 Ocak 2026 Salı 17:46 - Güncelleme:
Kaçak yapıya geçit yok: Bodrum'da iskeleler kaldırıldı
Türkbükü Mahallesi'nde balıkçı barınağının yan tarafında bulunan iskelenin kaçak olduğunun belirlenmesi üzerine yıkım için çalışma başlatıldı.

Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde, Bodrum Belediyesi, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri bölgeye gitti.

İskelenin tahtaları söküldükten sonra iş makinesi yardımıyla yıkım işlemi gerçekleştirildi.

İskelenin ön kısmında yer alan 6 yüzer iskelenin (ponton) de bağlantıları dalgıç yardımıyla kesilip tekneyle açığa çekildi.

  • kaçak yapı
  • iskele yıkımı
  • yüzer iskele

