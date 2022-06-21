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Kaçakçı çay ocağında yakalandı

Bursa'da izinsiz kazı yapan ve elinde tarihi eser bulunduran kişi kendisine ait çay ocağında gözaltına alındı.

IHA21 Haziran 2022 Salı 09:23 - Güncelleme:
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Olay, Kestel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri E.A.'nın izinsiz kazı yaptığı ve elinde tarihi eser olarak değerlendirilen eşyalarını satacağı yönünde istihbarat üzerine savcılıktan izin alıp operasyon başlattı. Harekete geçen ekipler, E.A.'yı kendisine ait çay ocağında gözaltına aldı. Çay ocağında yapılan aramalarda ise 4 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen üzerinde kabartma ve Yunan alfabesinin yazılı olduğu mezar steli, 1 adet dedektör ve 1 adet hilti ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

  • Bursa
  • İzinsiz kazı
  • tarihi eser

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