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Kaçakçılar yakalanmamak için silahları pencereden attılar

Adana'da evlerinin banyosunda silah imalatı, tamiri ve satışı yaptıkları belirlenen şüpheliler polisin operasyonuyla yakalandı. Adreste yapılan aramada 12 tabanca, 15 şarjör, 6 tabanca namlusu ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

IHA2 Ekim 2022 Pazar 10:16 - Güncelleme:
Kaçakçılar yakalanmamak için silahları pencereden attılar
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah imalatı, tamiri ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, İbrahim Halil K. ile Kadir Y.'nin, merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki bir evde ruhsatsız silahları tamir ettikleri, kurusıkı tabancaların namlularını değiştirip, satış yaptıklarını belirledi. Savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, söz konusu adrese baskın yaptı. Operasyonda İbrahim Halil K. ile Kadir Y. gözaltına alınırken, evde de arama yapıldı. Evin banyosunda ruhsatsız 12 tabanca, 15 şarjör, 6 tabanca namlusu ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim Halil K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Kadir Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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  • Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

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