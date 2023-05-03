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Güncel

Kaçakçılara göz açtırılmıyor! 31 kişi gözaltına alındı

Ankara'da son bir haftadaki kaçakçılık operasyonlarında 31 kişi gözaltına alındı.

AA3 Mayıs 2023 Çarşamba 01:25 - Güncelleme:
Kaçakçılara göz açtırılmıyor! 31 kişi gözaltına alındı
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Emniyet güçleri kaçakçılara göz açtırmıyor. Ankara'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftada 31 şüpheli yakalandı.

OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 24-31 Nisan arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi.

31 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda, 43 bin 861 paket kaçak sigara, 9 bin 80 bandrol, 1890 litre etil alkol, 1619 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 335 litre sahte alkollü içki, 385 puro, 140 kilogram kaçak tütün, 35 kaçak cep telefonu ve 1 milyon 645 bin makaron ele geçirildi, 31 şüpheli gözaltına alındı.

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