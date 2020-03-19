İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5362
  • EURO
    7,0712
  • ALTIN
    313.293
  • BIST100
    85593
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kaçakçılara yapılan baskında çok sayıda tütün, tarihi eser ve silah ele geçirildi
Güncel

Kaçakçılara yapılan baskında çok sayıda tütün, tarihi eser ve silah ele geçirildi

Çorum'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok miktarda cinsel içerikli ürün, tütün, içki, tarihi eser ve silah ele geçirildi.

AA19 Mart 2020 Perşembe 13:28 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 13:28
ABONE OL

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sürdürülen çalışmalar kapsamında bir otomobilde arama gerçekleştirildiği belirtildi.

Aramada, çeşitli marka ve ebatlarda bin 523 cinsel içerikli ürün, 76 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 5 litre gümrük kaçağı alkollü içki, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 şarjör ile birlikte 1 tabanca fişeği, 1 markasız ruhsatsız pompalı tüfek ve tüfeğe ait 24 adet fişek, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliği taşıyan 3 sikke, polis haberleşme frekansına ayarlı telsiz ve şarj cihazı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

Üsküdar'da dehşet anları

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Merkel'den kritik Türkiye açıklaması
Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

Merkel'den kritik Türkiye açıklaması

Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar
Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar

Resmen duyurdular: Oyunun kurallarını değiştirecek test geliştiriyorlar

Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı
Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı

Ünlü İtalyan profesör itiraf etti, Türkiye'ye bu çağrıyı yaptı

Başkan Erdoğan'ın sağında ve solunda yer aldı
Başkan Erdoğan'ın sağında ve solunda yer aldı

Başkan Erdoğan'ın sağında ve solunda yer aldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.