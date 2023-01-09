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Kaçakçılık ve asayiş operasyonunda 62 kişi gözaltına alındı

Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda, 62 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

IHA9 Ocak 2023 Pazartesi 17:08 - Güncelleme:
Kaçakçılık ve asayiş operasyonunda 62 kişi gözaltına alındı
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Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenleyerek, uyuşturucu madde, tarihi eser, gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 7,27 gram metamfetamin, 17,47 gram toz esrar, 5,86 gram eroin, 2 adet bong, bin 950 paket sigara, 16 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda, 37'si kaçakçılık, 21'i asayiş, 4 şüpheli sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 62 şüpheli gözaltına alındı.

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