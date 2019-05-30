28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0131
  • 6,7022
  • 247.494
  • 87.186
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kaçakçıya aman yok

Türkiye’de ilk kez ‘CT Tomografik Bagaj Tarama Sistemi’ ve ‘Yutucu Tespit Cihazı’ İstanbul Havalimanı’nda kullanılmaya başladı. 3 boyutlu görüntüleme özelliği bulunan cihazlar, kaçakçılıkla mücadelede büyük rol oynayacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dünyada sayılı havalimanında bulunan ve bagajları üç boyutlu tarayan ‘CT Tomografik Bagaj Tarama Sistemi’ ile yutarak vücuda uyuşturucu madde saklayan kuryeleri tespit eden ‘Yutucu Tespit Cihazı’  İstanbul Havalimanı’nda kullanılmaya başlandı. Cihazlar, gümrük muhafaza ekiplerinin yasa dışı ticaretle mücadelesinde etkin rol oynayacak. CT Tomografik bagaj tarama cihazı, valizlerin tomografisini çekerek,  içindeki organik ve inorganik maddeleri görüntülemeyi sağlıyor. Valizlerin konumunu değiştirmeden 360 derece, her yönden ve üç boyutlu görüntüler alınmasına imkan veriyor. Ayrıca bagaj tarama cihazı, aynı zamanda renk tanımlaması özelliğiyle de valizin içini çok net gösteriyor. Yutucu Tespit Cihazı ise son dönemde uyuşturucu kaçakçılarının sıkça başvurdukları ‘yutma’ yoluyla kaçakçılık yapan kuryelere karşı mücadelede kullanılacak. 

3 BOYUTLU GÖRÜNTÜ 

Söz konusu cihaz, güvenlik güçleri tarafından ‘yutucu kurye’ olarak adlandırılan şahısların, yutarak vücutlarına sakladıkları uyuşturucu maddeleri kolaylıkla tespit ediyor. Vücut taraması 7 saniye gibi kısa bir zamanda yapılabiliyor. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nden Muhafaza Memuru Meral Alacapunar, her iki cihazın özellikleri hakkında açıklamalarda bulundu. Tomografik Bagaj Tarama Sistemi hakkında bilgi veren Alacapunar, “CT Tomografik Bagaj Tarama Sistemleri, beyana aykırı ve yasa dışı eşya ticaretini önlemek, ülkeyi tehdit edecek eşyaların girişini önlemek amacıyla bakanlığımızca ilk defa alındı ve Türkiye’de İstanbul Havalimanı’na kurulumu gerçekleşti. Cihazın en önemli özelliği bagajın konumunu değiştirmeden 3 boyutlu görüntü alabilmesidir” dedi. 

Yutucu kuryeleri tespit edecek

Yutucu Tespit Cihazı’ndan da bahseden Alacapunar, vücut taramalarının istisnai durumlarda olduğunu ancak  bunun ihbar, kuvvetli şüphe ve yüksek risk durumlarında yapıldığının altını çizdi. Alacapunar, “İlk etapta kişinin yutucu kurye olup olmadığı, vücut boşluğunda uyuşturucu ya da psikotrop madde taşıyıp taşımadığı sorulmaktadır. Eğer itiraf ederse tarama yapılmadan ikinci aşamaya geçilmektedir. İtiraf yoksa, bu kez yolcunun fiziki hallerine bakılarak cihazdan geçirilmektedir. Tarama, 7 saniye gibi kısa bir zamanda sonuçlanmaktadır” dedi.Ayrıca 3 boyutlu tomografi sisteminin özelliklerinin anlatımı sırasında, gümrük ekiplerince önceden hazırlanan ve içinde silah, sigara ve alkol şişesi bulunan bir valiz, cihazdan geçirildi. Bu test uygulamada, valizin içine konan kaçak eşyalar, tüm detaylarıyla bagajları tarayan tomografi cihazına ait ekrana da yansıdı. 

Pençe Harekâtı´nda terör hedefleri tam isabetle vuruldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tunceli'de korkutan deprem

Tunceli'de korkutan deprem

Başkan Erdoğan'dan Fatih Sultan Mehmet ile ilgili Twitter paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan Fatih Sultan Mehmet ile ilgili Twitter paylaşımı

Trump'tan Mueller'ın istifasına ilk tepki: Dosya kapanmıştır, teşekkürler

Trump'tan Mueller'ın istifasına ilk tepki: Dosya kapanmıştır, teşekkürler

BM'den flaş İdlib açıklaması

BM'den flaş İdlib açıklaması

Nefes kesen o anlar

Nefes kesen o anlar

Huawei, ABD'ye dava açtı

Huawei, ABD'ye dava açtı

Trump kurtuldu! Dosya kapandı

Trump kurtuldu! Dosya kapandı

Yapay zeka destekli geri dönüşüm cihazı geliştirdiler

Yapay zeka destekli geri dönüşüm cihazı geliştirdiler
 

POPÜLER HABERLER

Gökten adeta taş yağdı! Böylesi daha önce görülmedi

Gökten adeta taş yağdı! Böylesi daha önce görülmedi

'ABD, bu yüzden S-400 konusunda gürültü çıkarıyor'

'ABD, bu yüzden S-400 konusunda gürültü çıkarıyor'

50 yıl önce bulundu...Tarifi gizli tutuluyor!

50 yıl önce bulundu...Tarifi gizli tutuluyor!

İnşaat çalışmasında bulundu! Herkes şaşırdı...

İnşaat çalışmasında bulundu! Herkes şaşırdı...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA