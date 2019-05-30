Kaçakçıya aman yok

Dünyada sayılı havalimanında bulunan ve bagajları üç boyutlu tarayan ‘CT Tomografik Bagaj Tarama Sistemi’ ile yutarak vücuda uyuşturucu madde saklayan kuryeleri tespit eden ‘Yutucu Tespit Cihazı’ İstanbul Havalimanı’nda kullanılmaya başlandı. Cihazlar, gümrük muhafaza ekiplerinin yasa dışı ticaretle mücadelesinde etkin rol oynayacak. CT Tomografik bagaj tarama cihazı, valizlerin tomografisini çekerek, içindeki organik ve inorganik maddeleri görüntülemeyi sağlıyor. Valizlerin konumunu değiştirmeden 360 derece, her yönden ve üç boyutlu görüntüler alınmasına imkan veriyor. Ayrıca bagaj tarama cihazı, aynı zamanda renk tanımlaması özelliğiyle de valizin içini çok net gösteriyor. Yutucu Tespit Cihazı ise son dönemde uyuşturucu kaçakçılarının sıkça başvurdukları ‘yutma’ yoluyla kaçakçılık yapan kuryelere karşı mücadelede kullanılacak.

3 BOYUTLU GÖRÜNTÜ

Söz konusu cihaz, güvenlik güçleri tarafından ‘yutucu kurye’ olarak adlandırılan şahısların, yutarak vücutlarına sakladıkları uyuşturucu maddeleri kolaylıkla tespit ediyor. Vücut taraması 7 saniye gibi kısa bir zamanda yapılabiliyor. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nden Muhafaza Memuru Meral Alacapunar, her iki cihazın özellikleri hakkında açıklamalarda bulundu. Tomografik Bagaj Tarama Sistemi hakkında bilgi veren Alacapunar, “CT Tomografik Bagaj Tarama Sistemleri, beyana aykırı ve yasa dışı eşya ticaretini önlemek, ülkeyi tehdit edecek eşyaların girişini önlemek amacıyla bakanlığımızca ilk defa alındı ve Türkiye’de İstanbul Havalimanı’na kurulumu gerçekleşti. Cihazın en önemli özelliği bagajın konumunu değiştirmeden 3 boyutlu görüntü alabilmesidir” dedi.