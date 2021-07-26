Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bulunan Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:58 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:58

Ankara'da kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan ve arama çalışmaları devam ederken kurumuş bir dere yatağının kenarında cansız bedenine ulaşılan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Eker'in ölümüyle ilgili ön otopsi raporuna ulaşıldı.

Cumhuriyet Savcısı eşliğinde yapılan ön otopsi sonucunda Onur'un vücudunda delici, kesici, ateşli silahlı hiçbir yara izine rastlanılmadı.

Yapılan tespitlerde, Eker'in öldüğü bölgenin yaklaşık 150 metre ilerisinde çardak ve arı kovanlarının bulunduğu belirlendi. Yapılan ön otopsisinde vücudunda çok sayıda arı iğnesi izine rastlandı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Onur'un ölümünün arı sokmasından ya da beyin kanamasına bağlı olduğu öngörülüyor. Kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporla netlik kazanacak.

NE OLMUŞTU?

Onur Eker ve dedesi, bayramın birinci günü öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı. Bu sırada kurbanlık koyun dağlık alana doğru kaçtı. Onur ve dedesi, koyunun peşinden gitti. Dede Zühtü Erdoğan, geri dönerek kamyonetini alıp koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan gitti.

Onur Eker ise, dağlık alanda koyunla birlikte kayboldu. Erdoğan'ın yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alınamayınca polis ve jandarmaya haber verildi. Arama - kurtarma ekipleri, bayramın ilk günü saat 15.00'ten itibaren arama faaliyeti başlattı.

Gece geç saatlere kadar süren aramalarda, kaybolan Onur Eker bulunamadı. Bayramın ikinci günü sabahın erken saatlerinde yeniden arama çalışması başlatılırken, havadan helikopter destekli yapılan çalışmalarda termal kamera ve drone kullanıldı. Yaklaşık 100 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirilen arama faaliyetine rağmen Onur'un izine rastlanılmadı.

Bayramın üçüncü gününde de 100'ün üzerinde personelden oluşan arama kurtarma ekibi faaliyetlerini sürdürdü. Eker'in telefonunun şarjı bitmeden önce son sinyal verdiği noktadan itibaren başlanılan aramalar Sirkeli Mahallesi çevresinde devam etti.

Ekipler 3 günün toplamında helikopterle yapılan taramalar dahil yaklaşık 50 kilometrekarelik alan içerisinde arama faaliyetlerine devam ederken, akşam saatlerinde kurumuş bir dere yatağının kenarında Eker'in cansız bedenine ulaşıldı.

Eker'in kaybolduğu bayramın birinci günü mahallede bulunan camiden kayıp anonsu yapıldığı ve mahalleden gönüllülerinde aramalara dahil olduğu öğrenildi. Eker'in cansız bedenine ilk olarak, arama faaliyetlerine gönüllü katılan 16 yaşındaki bir genç ulaştı.

Eker'in cansız bedenine etrafa yayılan kokuyu takip ederek ulaşan genç, daha sonra babasına haber verdi. Olay yerine jandarma, polis ve arama kurtarma ekiplerinin gelmesiyle yerde yüzüstü yatan cansız bedenin Onur Eker'e ait olabileceği değerlendirildi. Teşhis için dede Zühtü Erdoğan, Onur Eker'in cansız bedeninin bulunduğu alana getirilirken Erdoğan gördükleri karşısında göz yaşlarına hakim olamadı.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrasında Eker'in cenazesi Ahmet Efendi Camiinde kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.