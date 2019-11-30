Kaçırdıkları çocukları TSK’ya karşı kullanıyor
TSK’nın son dönemdeki etkili operasyonları sayesinde çok sayıda teröristi kaybeden bölücü terör örgütü PKK/YPG, kaçırdığı 9-16 yaşlarındaki çocukları, TSK’ye karşı kullanmaya çalışarak ölüme gönderiyor.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, başta Pençe ve Barış Pınarı Harekatı olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarıyla icra ettiği operasyonlar, terör örgütü PKK/YPG’nin etkisiz hale getirilen teröristlerin yerine yeni eleman bulmakta zorlanmasına neden oldu. Teslim olan E.K. PKK’nın kaçırdığı çocuklardan sözde “genç taburu” oluşturduğunu, 9-16 yaşlarındaki bu çocukları, TSK’ya karşı kullanmak için ön saflara sürdüğünü söyledi.
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