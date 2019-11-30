Kaçırdıkları çocukları TSK’ya karşı kullanıyor

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, başta Pençe ve Barış Pınarı Harekatı olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarıyla icra ettiği operasyonlar, terör örgütü PKK/YPG’nin etkisiz hale getirilen teröristlerin yerine yeni eleman bulmakta zorlanmasına neden oldu. Teslim olan E.K. PKK’nın kaçırdığı çocuklardan sözde “genç taburu” oluşturduğunu, 9-16 yaşlarındaki bu çocukları, TSK’ya karşı kullanmak için ön saflara sürdüğünü söyledi.