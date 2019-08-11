Kaçırılan 10 denizci Türkiye'ye döndü
Nijerya açıklarında silahlı kişilerce kaçırıldıktan sonra önceki gün serbest bırakılan 10 Türk gemici İstanbul Havalimanı'na geldi.
- DHA
16 Temmuz'da, Nijerya açıklarında deniz korsanları, 18 Türk denizcinin bulunduğu 'Paksoy 1' isimli kargo gemisine saldırarak, geminin kaptanı dahil 10 denizciyi kaçırmıştı.
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