IHA 03 Ağustos 2020 Pazartesi 14:52 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 15:51

Olay, Karabucak Mahallesi Yaylacık Yaylası’nda 28 Temmuz’da meydana geldi. İddialara göre, haber alamadığı kızı Emine Ebru Arıcan’ın (22) kaçırıldığını iddia eden baba Mehmet Arıcan, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek şikayette bulundu. Jandarma tarafından kurulan özel ekibin araştırmaları sonucunda genç kızın Ali B. ile birlikte gönül rızasıyla gittiği tespit edildi. İbradı İlçe Jandarma Komutanlığı’na Ali B. ile beraber giden Ebru Arıcan ifadesinde, Ali B’nin 3 yıl önce ailesinden kendisini istediğini, ailesinin ise evlenmelerine izin vermediğini söyledi. Arıcan’ın, “Biz yine görüşmeye devam ettik. Ailem beni vermemekte kararlıydı. Ben gönül rızasıyla kaçtım. Hiç kimseden şikayetçi ve davacı değilim” dediği öğrenildi.