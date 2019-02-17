Kaddafi rejiminin önemli isimlerinden Durde serbest bırakıldı

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güvenlik yetkililerinden alınan bilgiye göre, UMH'ye bağlı yetkililer, Durde'yi serbest bıraktı.

Durde'nin, devrimin 8. yıl dönümünde serbest bırakıldığı ve bu adımın, ulusal uzlaşının önemine vurgu çerçevesinde atıldığı belirtildi.

Tunus'ta yaşayan Kaddafi yönetiminin ismini açıklamak istemeyen bir yetkilisi ise Durde'nin, bazı düzenlemeler yapılana kadar geçici bir süre kalmak üzere bu sabah Tunus'a geldiğini söyledi.

Yetkili, Durde'nin koltuk değnekleri kullandığını, sağlık durumunun çok iyi olmadığını aktardı.

Durde, Kaddafi'nin 40 yıllık iktidarı sırasında birçok görevde bulundu. 1990-94 yıllarında Başbakanlık yapan Durde, birçok önemli makamdan sonra son olarak 2011 yılında Dış İstihbarat Müdürü görevindeydi. Durde, 2011'den bu yana ise Trablus'ta bir hapishanede tutuluyordu.