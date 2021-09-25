KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bayraktar, Hatay'ı ziyaret etti

AA 25 Eylül 2021 Cumartesi 13:35 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 13:35

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, ilk olarak KADEM Hatay Temsilcisi Selma Tunç, KADEM Yönetim Kurulu üyeleri ve Genç KADEM ile Suriye'nin İdlib bölgesinde KADEM desteğiyle yaptırılan okulda eğitim gören çocuklara gönderilmek üzere hazırlanan çanta ve kırtasiye malzemelerini paketledi.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Hatay Temsilciliğinde, ailesinde işlenen cinayetin diyeti olarak çocuk yaşta evlendirilen son "ödek kızı" Hatice Yakut'la da bir araya geldi. 2004 yılında Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma kurslarına katılarak okuma yazmayı öğrenen ardından da kendi hayatını kaleme alan Yakut'un hikayesinin KADEM tarafından çekilen belgeseli, BM Kadının Statüsü Komisyonu etkinliğinde gösterilmişti.

Bayraktar, daha sonra Hatay Milli İrade Platformu çatısı altında ve KADEM Hatay Temsilciliği ev sahipliğinde düzenlenen, Eğitime Destek Platformu istişare toplantısına katıldı.

Hatay programı çerçevesinde Genç KADEM ve KADEM iletişim ekibi, Suriye'nin İdlib bölgesinde KADEM desteğiyle yapılan, 700 öğrencinin eğitim gördüğü okulu ziyaret ederek, hem çocuklarla vakit geçirdi hem de öğrenciler için hazırlanan eğitim setlerini dağıttı.