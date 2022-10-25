KADEM'in ''5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'' İstanbul'da düzenlenecek

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, 2 yılda bir düzenlenen zirvenin bu yılki ana teması "Kültürel Kodlar ve Kadın" olarak belirlendi.

2014'ten bu yana düzenlenen zirvelerde, kadının giderek artan ve çeşitli alanlarda maruz kaldığı cinsiyete dayalı ayrımcılık konusunun bir bütün olarak ele alınması amaçlanıyor. Zirvede, kadın, aile ve toplumu ilgilendiren konular küresel boyutta irdelenirken, farklı ülkelerden hükümet yetkilileri, akademisyenler, araştırmacılar, basın mensupları ve aktivistlerle, kadına ilişkin meseleler çok yönlü ele alınıyor.

Salgın sonrası bu yıl fiziki düzenlenen zirvenin açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun konuşma yapması bekleniyor.

Dünyaca ünlü isimlerin yer alacağı zirvenin ilk günü, "Liderler Oturumu" ile devam edecek. Oturuma, Libya, Filistin, Azerbaycan, Cezayir, Almanya, Macaristan ve Singapur'dan bakanlar düzeyinde katılım olacak.

- DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER ZİRVEDE BULUŞACAK

Modern zamanlarda çeşitli kültürlerce üretilen kadınlık algılarının masaya yatırılacağı zirvede, bu algıların inşa sürecinde yer alan veya dışında kalan hayat deneyimlerinin paylaşılması hedefleniyor.



Zirvenin ikinci gününde 2 ayrı salonda yer alacak paralel oturumlara geçilecek. Oturumlarda ana tema çerçevesinde farklı alanlardaki gelişmeler, başarılı örnekler ve devam eden sorunlarla ilgili tespit ve çözümler ele alınacak.

Özne olarak kadın, kadının iş gücüne katılımı, gündelik hayat ve kamusal alan deneyimleri ile sanat dünyasında kadın imgeleri gibi konular, aktivist, gazeteci, bilim insanları ve sanatçılar tarafından tartışılacak.

Afgan siyasetçi ve etkili kadın hakları savunucusu Fatima Gailani, biyoteknoloji alanında dünyanın önde gelen isimlerinden tıp bilimci Dr. Hayat Sindi, İngiltere'nin ilk başörtülü ceza avukatı ve İngiltere Kralı danışmanı Sultana Tafadar, "Dünya Tesettür Günü (World Hijab Day)" adlı küresel hareketi başlatan Nazma Khan, Suriyeli ödüllü yönetmen ve aktivist Waad Al-Kateab, gazeteci ve ödüllü film yapımcısı Rizwana Hamid ve aktör Reshad Strik gibi isimler zirvede ağırlanacak.

İki gün sürecek zirveyi takip etmek için "www.kadinveadaletzirvesi.org"dan kayıt oluşturmak gerekiyor.

- ZİRVENİN TARİHÇESİ

"Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi", kurumun markalaşmış etkinlikleri arasında yer alıyor.



İlki 2014'te "Kadın ve Adalet" ana temasıyla düzenlenen zirvenin ikincisi 2016'da "Adalet için Ses Ver" temasında gerçekleştirildi. Zirvede, Suriyeli mülteci kadınların sorunları ile barış süreçlerinde kadın konuları işlendi. Zirvenin üçüncüsü 2018'de "Ailenin Güçlendirilmesi", dördüncüsü ise 2020'de "Dijital Çağda İnsan Kalmak" temasıyla yapıldı.

Bu yılki zirvenin ana teması "Kültürel Kodlar ve Kadın" olarak belirlenirken, "Kadınlık algıları nasıl oluşur ve hangi amaca hizmet ederler?", "Farklı coğrafyaların benzer kadınlık tanımları ya da aynı coğrafyanın farklı kadınlık idealleri birbiriyle nasıl bir etkileşim içindedir?", "Kadın hareketleri bu sorunlara ne kadar çözüm sağlayabildi?" gibi bazı temel soruların tartışmaya açılması amaçlandı.

- ÜÇ TEMEL SORU MASAYA YATIRILACAK

Zirvede, "Kadınların bugününü ve geleceğini olumsuz etkileyen kadınlık normları nasıl kurulagelmiştir?", "Bu normlara karşı kadınlar ne tür yaşam becerileri geliştirir ve hangi yöntemlerle varlıklarını sürdürür?" ve "Kadınların baskı altında olmadan verimli ve doyumlu bir hayat sürdürebilmesi için neler yapılabilir?" soruları tartışılacak.