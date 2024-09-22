KADEM'in ''İnovasyonda Kadın Programı 8. Girişimcilik Kampı'' ödülleri verildi

Ataşehir'de özel bir otelde düzenlenen program, kadın girişimciliği ve kadın haklarına dair KADEM'in hazırladığı tanıtım filmi ve geçmişten bugüne KADEM'in kadınlara yönelik desteklerini anlatan video gösterimiyle başladı.

Törende konuşan KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM'in büyük bir kadın girişimci ekosistemine sahip olduğunu söyledi.

KADEM'in sürdürülebilir büyüme için kadın girişimciliğini teşvik ve kadınları inovasyon süreçlerine daha fazla dahil etmeyi amaçladığını belirten Bayraktar, "İnovasyonda Kadın Programı'nı bir sosyal sorumluluk projesinin ötesinde, Türkiye Yüzyılı vizyonu için stratejik bir uygulama olarak da görüyoruz." dedi.

İsrail'in Filistin'de masum insanlar ile bebekleri katlettiğini hatırlatan Bayraktar, "Lübnan'da yine aynı devlet tarafından insanların ceplerindeki cihazların patlatıldığını gördük. Bu tür müdahaleler ve mağduriyetler gerçekten her alanda bağımsız olan, güçlü olan devletlerde kolay kolay yaşanmıyor. İşte o yüzden Türkiye'de bağımsızlaşma anlamında, teknolojide de inovasyonda da her anlamda söz sahibi olma anlamında ciddi bir hamle gösteriyor. Milli Teknoloji Hamlesi adı altında ciddi bir ilerleme yaşadığı bir dönemden geçiyoruz." diye konuştu.

Bayraktar, İnovasyonda Kadın Programı'na bugüne kadar 2 bin 700'ün üstünde kadın girişimcinin başvurduğunu, 235'ten fazla kadının kamplara katılarak eğitim aldığını, kamplar sonunda ödüle hak kazanan 42 kadın girişimciden 14'ünün kendi şirketini kurduğunu anlatarak, "Kimi büyük şirketlerin tedarikçisi olarak sektörde yerini aldı, kimi saygın kurumlar tarafından istihdam edildi, kimi ise halen yeni ödüller almaya devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Bu programın 8 yıl için büyüyüp markalaştığını vurgulayan Bayraktar, "Bu yıl, 'İnovasyonda Kadın' projemiz, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından güdümlü proje olarak onaylandı. Yani projemiz, program statüsüne kavuştu." dedi.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, kuluçka ve ön kuluçka kategorisinde seçilen en iyi 6 projeye 1 milyon lira ödül verileceğini anımsatarak, "(Kadınlar) iş hayatında artık sadece çalışan olarak değil, girişimcilik cesaretleriyle, yetenek ve donanımlarıyla, kendi fikirlerini teşebbüse dönüştürerek iş kuran, iş veren ve ülke ekonomisine katma değer üreten bireyler olarak yer alıyorlar." diye konuştu.

Bayraktar, bu seneki birinci olan projenin siber savunma alanında olduğunu kaydederek "Onun haricinde eğitim, sağlık, tarım, çok çeşitli alanlarda gerçekten nitelikli, uygulanabilirliği olan projelerle kadınlar bu alanda varlığını gösteriyor. Biz de onlarla gurur duyuyoruz. Onları her sene artan desteklerimizle desteklemeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

-"Kadın güçlenirse devlet güçlenir"

İstanbul Valisi Davut Gül de Anadolu'da toplumun temelini ailenin oluşturduğunu, ailenin eşit kurucu faktörlerinden birinin kadın olduğunu söyledi.

Gül, son 20 yılda toplumun bütün kesimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde çok önemli kazanımlar elde edildiğini belirterek "Kadınlar ve engelliler; sosyal, siyasal ve ekonomik haklarını alma anlamında en başta sıralayacağımız toplum kesimleri gelir." dedi.

Kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik hayatta önlerinin açılması için KADEM başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle çok önemli faaliyetler yapıldığının altını çizen Gül, "Kadınlar iradesi ve girişimcilikleriyle hak ettikleri yere geleceklerdir. Kadın güçlenirse aile güçlenir, sivil toplum güçlenir, toplum güçlenirse devlet güçlenir. Önümüzde hiçbir engelimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

- "Milli güvenliğimize değer katmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz"

AYTAR Giyilebilir Karşı Tedbir Sistemi projesi ile birinci olan Melike Bağcı, 14 yıllık yıldır mühendislik döneminde haberleşme sistemleri, siber güvenlik, sinyal istihbaratı konularında çalışmalar yaptığını belirterek, "Savunmada dışa bağımlılığın azaltılması ve milli güvenliğimize değer katmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. AYTAR sistemi, mini drone saldırılarını tespit ederek onları etkisiz hale getirmeye yönelik giyilebilir bir teknoloji." dedi.

Bağcı, "Bu teknolojinin bir kilogram ağırlığında ve İHA sinyallerini yapay zeka ve protokol analiz teknikleriyle tespit ederek onların hangi marka ve model olduklarını teşhis ederek onlara karşı kontrolü ele geçirmeye yönelik sinyaller üretiyor. Birincilik ödülüne layık görülmek çok heyecan vericiydi." dedi.

Ön Kuluçka kategorisinde ödül alan girişimciler ve projeleri şöyle:

Birincilik ödülünü Merkür Savunma projesi ile katılan Melike Bağcı kazandı. Bağcı, 225 bin TL'lik birincilik ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu'nun elinden aldı. Bağcı'nın geliştirdiği proje ile; savunma alanında siber güvenlik, bilgi güvenliği, sinyal istihbaratı, elektronik harp, insansız hava araçları ve diğer otonom araçların güvenliği ve düşman unsurlarca yapılabilecek saldırıların önlenmesine yönelik giyilebilir 'drone savar' ürünleri geliştirmek.

İkincilik ödülünü HER projesi ile katılan Selen Tavtın kazandı. Tavtın, 175 bin TL'lik ödülünü KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın elinden aldı. Tavtın'ın geliştirdiği proje ile BioCell teknolojisi yardımı ile dericilik sektörü için, geri dönüştürülebilir, döngüsel ve sürdürülebilir; sıfır atık ve doğal dokusuyla deriye benzer biyomalzeme üretimini hedeflenmekte.

Üçüncülük ödülünü ise Palgae projesi ile katılan Eylül Er kazandı. 100 bin TL'lik üçüncülük ödülünü İSTKA Genel Sekreteri Ziya Taşkent'in takdim ettiği Eylül Er, geliştirdiği projeyle; alg bazlı, karbon emisyonu düşük, biyobozunur ve doğa dostu biyohammadde üreterek kullanılan elastik ambalajlamaların toprakta mikroplastik oluşturmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Kuluçka kategorisi ödülü alan girişimciler ve projeleri şöyle:

Birincilik ödülünü Helios Bilim ve Teknoloji projesiyle katılan Gizem Uysal kazandı. Uysal'a 225 bin TL'lik birincilik ödülünü İstanbul Valisi Davut Gül verdi. Uysal'ın tarım teknolojileri ile çevre teknolojileri alanında geliştirdiği Helios projesi ile; ileri teknolojik malzemeler kullanarak havadan karbon yakalayıp, bu karbonu seralarda tarımsal verimliliği artırma yönünde kullanılması hedeflemekte.

İkincilik ödülünü Advoard Robotics projesi ile katılan Pınar Oğuz Ekim kazandı. Ekim'e 175 bin TL'lik ödülünü KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan verdi. Ekim, otonom araç teknolojileri ve yapay zekâ lojistik teknolojileri alanında geliştirdiği Advoard Robotics ile; birbirinin konum ve rota bilgisinden haberdar olarak, iş birliği içinde hareket eden, tamamen otonom mobil filo robotları ve yazılımları geliştirmekte.

Üçüncülük ödülünü ise BIOPROBIF projesi ile Havva Bozkurt kazandı. Bozkurt, 100 bin TL'lik üçüncülük ödülünü İSTKA Genel Sekreteri Ziya Taşkent'in elinden aldı.