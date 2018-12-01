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Kadıköy açıklarında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Kadıköy açıklarında kötü hava şartları nedeniyle batmak üzere olan teknedeki 6 kişi kurtarıldı.

  • DHA
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Olay dün gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Kadıköy Fenerbahçe açıklarında içinde 6 kişi bulunan bir tekne kötü hava şartları nedeniyle mahsur kaldı. Acil yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekipleri teknede bulunanları kurtarma botuna aldı. 6 kişi kıyıya çıkarıldı. O anlar ekiptekiler tarafından görüntülendi.
 

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