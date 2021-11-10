Kadıköy'de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nden Ataşehir yönüne seyir halinde olan Sarper B. yönetimindeki 34 RFA 39 plakalı cip, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü Sarper B. yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Atatürk Caddesi Kozyatağı-Ataşehir bağlantı yolu geçici süreyle trafiğe kapatıldı.