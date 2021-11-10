İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2021 Çarşamba / 5 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,8232
  • EURO
    11,2839
  • ALTIN
    583.413
  • BIST100
    1624.09
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kadıköy'de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü yaralandı
Güncel

Kadıköy'de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Kadıköy'de kontrolden çıkan aracın bariyerlere çarpması sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

AA10 Kasım 2021 Çarşamba 20:48 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 20:48
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nden Ataşehir yönüne seyir halinde olan Sarper B. yönetimindeki 34 RFA 39 plakalı cip, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Sarper B. yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Atatürk Caddesi Kozyatağı-Ataşehir bağlantı yolu geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.