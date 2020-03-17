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Kadıköy Sahili'nde bir erkeğe ait cansız beden bulundu

Kadıköy Sahili'nde 45 yaşlarında bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

AA17 Mart 2020 Salı 09:51 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 09:51
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İDO İskelesi yanındaki ağaçlık alanda hareketsiz bir kişinin yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yerinde güvenlik şeridi oluşturdu.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesini tamamlamasının ardından isminin Ramiz olduğu öğrenilen, darp izine rastlanmayan ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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