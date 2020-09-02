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Güncel

Kadıköy'de bir polis ile güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı

Kadıköy'de bir kuryeyi gasbetmeye çalışan iki kişiden biri, olaya engel olmak isteyen bir polis ile güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı.

AA02 Eylül 2020 Çarşamba 07:04 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 07:04
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Alınan bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi, Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak üzerinde bir kuryeyi gasbetmek istedi. Bu sırada sokak üzerindeki bir binada görevli güvenlik görevlisi ile aynı binada yaşayan ve polis olduğu belirtilen bir kişi, durumu fark ederek olaya engel olmaya çalıştı.

Bu sırada yaşanan arbedede şüphelilerden biri, güvelik görevlisi C.G'yi kolundan, polis memurunu da karnından bıçağıyla yaraladı. Ardından şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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