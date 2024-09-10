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Kadıköy'de Çinli iş adamının sır ölümü

Kadıköy'de 58 yaşındaki Çin asıllı iş insanı Yuan Bai evinde ölü bulundu. Evli ve 1 çocuk babası 4 yıl önce Yunus Deniz adını alarak Türk vatandaşı olmuştu. Cenaze, yapılan işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

DHA10 Eylül 2024 Salı 10:24 - Güncelleme:
Kadıköy'de Çinli iş adamının sır ölümü
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Olay, dün sabah saatlerinde Bostancı mahallesi Camii sokak 16 numarada bulunan binada meydana geldi. İddiaya göre, ailesi 58 yaşındaki Çin asıllı iş insanından uzun süre haber alamadı.

4 yıl önce Yunus Deniz adını alarak Türk vatandaşı olan iş insanı, en son Bostancı'da kayınpederi ve kayınvalidesinin oturduğu dairedeydi. Yakınları buraya da geldiklerinde kapıyı açan kimse olmadı. Bunun üzerine polis ekiplerine haber verildi. Tedbir amaçlı olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, daireden kimyasal olduğunu düşündükleri bir koku ile aldılar.

İtfaiye ekipleri özel kıyafet giyerek daireye girdi. Ekipler, Yunus Deniz'i yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Deniz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri daireye girerek uzun süre çalışma yaptı. Yapılan incelemelerinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Yunus Deniz'in cenazesi Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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