İSTANBUL 4°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2022 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kadıköy'de daire alev alev yandı; mahalleli panik yaşadı
Güncel

Kadıköy'de daire alev alev yandı; mahalleli panik yaşadı

Kadıköy Acıbadem'de 6 katlı binanın 6'ncı katındaki dairede sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dairede hasar oluştu. Yangın çevredekilere panik yarattı.

DHA3 Şubat 2022 Perşembe 17:22 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 17:22
ABONE OL

Acıbadem Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında 6 katlı binanın 6'ncı katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri dairedeki yangına müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Çıkan yangında dairede hasar meydana gelirken herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Yangın nedeniyle Acıbadem Caddesi kısa süreliğine kapatıldı. Kapatılan cadde yangın söndürüldükten sonra kontrollü olarak tekrar trafiğe açıldı. Yangın nedeniyle çevredekiler panik yaşadı.

Yangını gören esnaf Abdullah Pehlivan, "Ben aşağıda çalışıyordum. İtfaiye araçlarının geldiğini gördüm. Sonra da yangın olduğunu fark ettim" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.