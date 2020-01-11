İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8778
  • EURO
    6,5392
  • ALTIN
    293.536
  • BIST100
    118664
Güncel

Kadıköy'de esrarengiz ölüm

KADIKÖY'de bir yangına giden polis ve itfaiye ekipleri, yangın çıkan dairede yaşayan 26 yaşındaki genci yaşadığı yerin arka bahçesinde yaralı halde buldu. Hastaneye kaldırılan yaralı genç hayatını kaybetti.

DHA11.01.2020  07:59 - Güncelleme: 11.01.2020  07:59

Olay, Rasimpaşa Mahallesi İzzettin Sokak'ta saat 00.00 sıralarında 5 katlı apartmanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri dairede çıkan yangını kısa sürede söndürülürken dairede bir süre soğutma çalışması yaptı.

ARKA BAHÇEDE YARALI HALDE BULUNDU

Ekiplerin çalışması esnasında bir apartman sakini, yangın sırasından arka bahçeye birisinin atladığını söyledi. Polis ve itfaiye ekipleri apartmanın arka bahçesini kontrol ettiklerinde yangın çıkan dairede yaşayan 26 yaşındaki Oğulkan Soner E. adlı bir kişiyi yaralı halde buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 26 yaşındaki genç, sedyeye konularak ambulansa taşındı. Sağlık ekipleri tarafından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine Oğulkan Soner E. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı.

BOYUN KISMINDA KAN VARDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler evinin içerisinde yaklaşık iki saat delil araştırma yaptı. Ekiplerin incelemelerin ardından çevredeki vatandaşların olayla ilgili bilgisine başvururken yangının çıktığı daire tamamen kullanılmaz hale geldi. Polis olayın bir cinayet olup olmadığı üzerine çalışmasını sürdürürken ölen Oğulkan Soner E.'nin çıplak olduğu ve boyun kısımlarında kan olduğu öğrenildi.

Arabayla kiliseye daldı, 'şeytandan kaçıyorum' dedi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Libya Hafter güçlerine cehennem olacak
Libya Hafter güçlerine cehennem olacak

Libya Hafter güçlerine cehennem olacak

Babel'den gider ayak ağır sözler!
Babel'den gider ayak ağır sözler!

Babel'den gider ayak ağır sözler!

Ali Koç, Comolli'yi uyardı!
Ali Koç, Comolli'yi uyardı!

Ali Koç, Comolli'yi uyardı!

İran kabul etti: Yanlışlıkla düşürdük!
İran kabul etti: Yanlışlıkla düşürdük!

İran kabul etti: Yanlışlıkla düşürdük!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.