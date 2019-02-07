Kadıköy'de bir binanın yıkımı sırasında kaldırıma kolon devrildi
Kadıköy Caddebostan Mahallesi Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi üzerinde belediye tarafından yıkımı yapılan bir binanın ana kolonlarından biri kaldırıma düştü.
- DHA
Saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda o sırada kaldırımdan geçen kimsenin olmaması facianın önüne geçmiş oldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yıkım yapılan binanın çevresi emniyet şeridiyle kapatıldı. Görgü tanıkları yıkım sırasında güvenlik önlemi alınmadığını iddia etti.
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